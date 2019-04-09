الاحتلال يصدر قرارًا بهدم 4 منازل في سلوان بالقدس

قال مركز معلومات وادي حلوة يوم الثلاثاء، إن أربع عائلات من حي واد ياصول في بلدة سلوان بالقدس المحتلة تعيش حالة من القلق وعدم الاستقرار، بعد قرار المحكمة المركزية للاحتلال الإسرائيلي هدم منازلهم، والذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف الشهر الجاري.

وأوضح المركز أن أهالي حي واد ياصول بالبلدة يحاولون منذ سنوات ترخيص منشآتهم السكنية، وقدموا مخططات للبناء للجهات المختصة على ضوء الضائقة السكنية في المنطقة، إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض من بلدية الاحتلال، ومؤخرًا أصدرت المحكمة المركزية قرارًا يقضي بهدم 4 منازل في الحي.