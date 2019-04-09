الداخلية المصرية تكشف تفاصيل تفجير الشيخ زويد

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن طفلا عمره 15 عاما، قام بتفجير نفسه مستهدفا قوة أمنية بمنطقة السوق في مدينة الشيخ زويد ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وضابطين وشرطيين.

وقام الانتحاري بتفجير نفسه بالقرب من القوة الأمنية، مما أسفر عن استشهاد ضابطين وعنصري شرطة وكذلك ثلاثة مواطنين أحدهم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، بالإضافة إلى إصابة 26 مدنيا تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وتعد الشيخ زويد أحد المراكز الإدارية الستة في محافظة شمال سيناء بمصر، وتقع على الطريق الدولية الساحلية بين رفح والعريش على بعد 334 كم من القاهرة و 12 كم من قطاع غزة.