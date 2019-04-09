إعلان الطوارئ في نيويورك بعد تفشي "الحصبة" في حي يهودي

أعلنت بلدية نيويورك، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطواريء بعد تفشي حالات الإصابة بمرض الحصبة بين السكان.

وأفاد موقع يديعوت آحرنوت العبري، أن البلدية قامت بتوزيع كتيب حول مرض الحصبة لسكان حي بروكلن الذي يقطنه غالبية من اليهود الأمريكيين.