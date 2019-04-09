إقبال ضعيف على التصويت في الانتخابات الإسرائيلية

تشهد الانتخابات الإسرائيلية التي تجري منذ الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، إقبالا ضعيفا نسبيا مقارنةً بالسنوات الأخيرة، ما دفع الأحزاب المختلفة للاستنجاد بالجمهور للتصويت.

وبحسب آخر الإحصائيات فإن نسبة التصويت حتى الساعة الرابعة عصر وصلت إلى 42.8%، مقارنةً بنسبة 45.4% بلغت في مثل الوقت من انتخابات عام 2015، و51.8% من انتخابات عام 1999.

ولوحظ أن المجتمع العربي داخل الخط الأخضر هو الأكثر تراجعا، حيث بلغت فقط 20%، وتبين أن بعض مراكز الاقتراع لم يصل إليها أكثر من 5 أشخاص للتصويت.

ودفعت تلك الظروف، الأحزاب الإسرائيلية للاستنجاد بالجمهور لمطالبتهم بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة والتصويت.

وعقد بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود اجتماعا طارئا لحزبه لمناقشة هذه القضية، حيث توجه قبل ذلك إلى شاطئ بحر تل أبيب ودعا الجماهير للخروج من المياه للمشاركة والتصويت، خاصةً وأن شواطئ تل أبيب شهدت اليوم إقبالا كبيرا من الإسرائيليين للاستجمام.

كما عقد تحالف أزرق- أبيض بزعامة بيني غانتس اجتماعا مماثلا، موجها نفس الدعوة للجمهور. كما دعت جميع الأحزاب خاصةً اليمينية وبعض أحزاب اليسار مثل العمل وميرتس الجمهور لذات الدعوة.