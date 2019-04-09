المواطن حرارة يناشد المسؤولين واصحاب القلوب الرحيمة لإنقاذ طفله

ناشد المواطن محمد حرارة اليوم الثلاثاء المسؤولين وأصحاب القلوب الرحيمة بإنقاذ حياة طفله محمد وتحويله للعلاج في الضفة أو الأردن أو إسرائيل" والذي يعاني منذ ولادته من تليف وتشمع في الكبد.

وأوضح المواطن حرارة بأنه سيتبرع بجزء من كبده لطفله محمد بعد فحوصات تفيد بتطابق الأنسجة معه.

يُشار إلى أن المواطن حرارة فقد قبل أيام عدة طفله عبد الكريم الذي يعاني من نفس المرض منذ ولادته، مؤكداً بأن طفله كان ينتظر تحويلة للعلاج بالخارج لكن تأخر التحويلة ضاعف من مرضه وأدى في النهاية إلى وفاته، مناشداً الجميع بإنقاذ طفله محمد قبل وفاته.

نص المناشدة:

يقول محمد صقر حرارة من حي الشجاعية شرق غزة:

قبل عدة أيام توفي طفلي عبد الكريم (3 سنوات) والذي عانى منذ ولادته من تليف وتشمع في الكبد، نتيجة رفض الاحتلال السماح لوالدته بمرافقته والتي كانت ستتبرع له بجزء من كبدها.

4 محاولات لحصول والدته على موافقة "إسرائيلية" لسفرها قوبلت بالرفض، وموافقته الخامسة جاءت في وقت متأخر، حيث تلقت العائلة بعد وفاته وأثناء دفنه اتصالاً يفيد بموافقة الاحتلال على سفرها معه.

عبد الكريم الذي مضى ورحل عن هذه الدنيا تاركًا غصة في قلب عائلته التي كانت تترقب سفره للعلاج، له أخ آخر يعاني من نفس المرض، ولا نتمنى أن يلقى مصير أخيه.

فمحمد والبالغ من عمره 7 سنوات وفي الصف الأول الابتدائي، بات وضعه الصحي صعبًا، ونخشى أن يتقدم معه المرض ويتصاعد، كما وصلت حالة أخيه عبد الكريم للنزيف الحاد وانتفاخ الخصيتين والبطن وتهتك وهشاشة في العظام.

الطفل محمد يستصرخ كل الضمائر الحية، وعلى رأسهم الرئيس محمد عباس "أبو مازن"، ورئيس الحكومة المُكلف الدكتور محمد إشتية، ووزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، ووزير الصحة الدكتور جواد عواد، لتحويله للعلاج في الضفة أو الأردن أو إسرائيل" علمًا أنني سأقوم بالتبرع له بجزء من كبدي بعد فحوصات تفيد بتطابق الأنسجة معه.

محمد صقر حراره رقم الجوال: 0592692077

محمد محمد حرارة



