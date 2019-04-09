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الانتخابات الاسرائيلية

نتنياهو يتخذ ثلاث قرارات طارئة وعاجلة لهذا السبب

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 17:23 - 09 ابريل 2019
رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو الانتخابات الاسرائيلية رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو الانتخابات الاسرائيلية
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عقد رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء اجتماعاً طارئاً لأعضاء الحزب وكبار المسؤولين عن الحملة الانتخابية بعد تدني نسبة التصويت في المناطق المحسوبة والمحسومة لصالح الليكود.

وذكرت قناة كان العبرية، بأن نتنياهو ألغى توجهه لمدينة اسدود المحتلة للمشاركة في حملة انتخابية لحزب الليكود وقرر عقد اجتماع طارئ لأعضاء الحزب بعد تدني نسبة التصويت.

وأوضحت القناة العبرية، بأن حزب الليكود قرر تأجيل الحشد الجماهيري للمستوطنين مساء اليوم من الساعة الـ8 مساءً حتى الساعة الـ11 عشر ليلاً بسبب تدني التصويت لصالح الحزب.

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