سقوط طائرة إسرائيلية جنوب قطاع غزة

سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة اليوم الثلاثاء، قرب السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرينوت العبرية، أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في أراضي قطاع غزة، مشيرة إلى أن الطائرة تحطمت ولا خشية لدى جيش الاحتلال من تسرب المعلومات.

فيما أشارت مصادر في المقاومة الفلسطينية بأن قوات (حماية الثغور) سيطرت على طائرة استطلاع مسيرة تابعة للاحتلال خلال تحليقها شرق رفح جنوب القطاع.

ولفتت المصادر إلى أن الطائرة الإسرائيلية من طراز "كابتر" وتم السيطرة عليها خلال تحليقها مقابل البرج الاحمر شرق رفح جنوب القطاع بعد إطلاق النار عليها.

ونقلت الطائرة الى مكان مجهول فيما قامت قوات الاحتلال بإرسال طائرات أخرى للمكان.