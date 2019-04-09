آلية جديدة لتدقيق بيانات الأسر الفقيرة.. هل له علاقة بالقسائم الشرائية!

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة اليوم الثلاثاء، عن إجراء بعض التعديلات الفنية على عملية التسجيل وإطلاق آلية جديدة للاستعلام وتدقيق بيانات الأسر الفقيرة، وذلك حرصاً منها للتسهيل والتيسير على المواطنين.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية ليست مرتبطة بأي مساعدات او القسائم الشرائية او منح أو مشاريع وإنما من أجل إتاحة الفرصة للتسجيل وتحديث البيانات.

للاطلاع وتحديث بياناتهم مباشرة أضغط هنا.

يشار إلى أن مواقع وهمية وصفحات غير موثوقة نشرت روابط كاذبة ووهمية عن آلية التحديث والتدقيق في المساعدات القطرية والقسائم الشرائية.

وتعتزم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان رسميا عن مواعيد صرف القسائم الشرائية الممولة من دولة قطر.

وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يوسف إبراهيم، اليوم الخميس، إن وزارته تواصل تقديم خدماتها لآلاف الأسر المحتاجة بقطاع غزة.

وكشف إبراهيم أن الوزارة أطلقت منذ فترة مشروعًا يقوم على توزيع قسائم شرائية شهرية على 28597 أسرة بقطاع غزة، مؤكّدًا أن المشروع ما زال متواصلًا حتى هذه الأيام.