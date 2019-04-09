بالأسماء: آلية السفر عـبـر معبر رفــح ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر ليوم الأربعاء 10 أبريل 2019، سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة + الحافلات: السادسة والسابعة، والثامنة حتى الرقم (49) من كشف (4/3).

ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:30، صباح الأربعاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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