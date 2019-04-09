ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يجبر المواطن أيمن زرينة على هدم منزله في بيت جالا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:41 - 09 ابريل 2019
هدم منزل هدم منزل
مشاركة

أجبرت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مواطنا على هدم منزله ذاتيا في منطقة بير عونة بمدينة بيت جالا غرب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.

وكانت سلطات الاحتلال سلمت المواطن أيمن زرينة إخطارا بهدم منزله المكون من طابقين في السابع من الشهر الجاري، وأمهلته حتى الغد، وإلا فإنها ستهدمه، وترغمه على دفع تكاليف الهدم.

يشار إلى أن 6 منازل لهذه العائلة تم هدمها في الآونة الأخيرة في تلك المنطقة، التي تعتبر امتدادا عمرانيا لسكان بيت جالا.

وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت الأحد الماضي بهدم أربعة بركسات تعود لابن عمه محمد موسى زرينة، يستخدمها لتربية الخيول والأغنام، لذات الحجة الواهية، حيث أمهلته هو الآخر حتى العاشر من الشهر الجاري لهدمها بنفسه، والا ستلزمه بدفع تكاليف الهدم.

كما هدمت في الثالث عشر من اذار/ مارس المنصرم، في نفس المنطقة منزلا وبركسا آخر .

متعلقات