الاحتلال يجبر المواطن أيمن زرينة على هدم منزله في بيت جالا

أجبرت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مواطنا على هدم منزله ذاتيا في منطقة بير عونة بمدينة بيت جالا غرب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.

وكانت سلطات الاحتلال سلمت المواطن أيمن زرينة إخطارا بهدم منزله المكون من طابقين في السابع من الشهر الجاري، وأمهلته حتى الغد، وإلا فإنها ستهدمه، وترغمه على دفع تكاليف الهدم.

يشار إلى أن 6 منازل لهذه العائلة تم هدمها في الآونة الأخيرة في تلك المنطقة، التي تعتبر امتدادا عمرانيا لسكان بيت جالا.

وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت الأحد الماضي بهدم أربعة بركسات تعود لابن عمه محمد موسى زرينة، يستخدمها لتربية الخيول والأغنام، لذات الحجة الواهية، حيث أمهلته هو الآخر حتى العاشر من الشهر الجاري لهدمها بنفسه، والا ستلزمه بدفع تكاليف الهدم.

كما هدمت في الثالث عشر من اذار/ مارس المنصرم، في نفس المنطقة منزلا وبركسا آخر .