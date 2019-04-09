توضيح هام من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحان توظيف المعلمين

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الثلاثاء، توضيحات بخصوص المتقدمين لوظيفة معلم لدى وزارة التربية والتعليم العالي.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن حاجتها للتعاقد لشغل الوظائف التدريسية للعام 2019- 2020، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام، من كافة التخصصات التعليمية ولمختلف المراحل.

وقد دعت الوزارة، الخريجين الاستعداد لخوض الامتحان التحريري المزمع عقده يوم الاثنين 29/4/2019.

وبين معتصم الميناوي المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الاختبار يتكون من (50) فقرة من نوع الاختيار من متعدد (25 فقرة في مجال التخصص + 25 فقرة في مجال التربية) باستثناء اختبارات (المكتبات، الإرشاد التربوي، التربية الخاصة) والتي جميع فقراتها (50 فقرة) في مجال التخصص فقط.

وأوضح، أن أسئلة الاختبار تشمل الجوانب المتعلقة بالمنهاج الفلسطيني بالإضافة إلى ما تتضمنه المساقات التي درسها الطالب في الجامعة والتي ترتبط بموضوعات المنهاج الفلسطيني.

أما بخصوص تخصص التكنولوجيا، سيكون هناك اختباران: (التربية التكنولوجية لمعلمي المرحلة الأساسية - تكنولوجيا المعلومات لمعلمي المرحلة الثانوية).

ونوه الميناوي إلى أن الوزارة لم تقم بنشر أي مادة تدريبية (تخصصية أو تربوية) تتعلق بامتحانات التوظيف، وبالتالي فهي غير مسئولة عن أي مادة يتم تداولها في المكتبات، فهذه المواد تعبر فقط عن اجتهادات شخصية لمعدي تلك المواد.