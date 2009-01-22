عاموس جلعاد ينهي مباحثاته مع سليمان حول وقف اطلاق النار وقضية شاليط

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

أنهى رئيس الهيئة الأمنية والسياسية في وزاة الحرب الاسرائيلية عاموس جلعاد زيارته للقاهرة، عقب مباحثات أجاراها مع مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان.

وتناولت المباحثات بين الجانبين سبل تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والترتيبات الامنية على الحدود بين مصر والقطاع بالإضافة إلى قضية الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط. دون افصاح المزيد عن تفاصيل المباحثات.

ومن المتوقع أن يصل وفد من حركة حماس للقاهرة يوم الأحد القادم للتباحث مع المصريين حول التهدئة بين "إسرائيل وحماس"

وكان رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف قد أكد أمس الأربعاء أن الهدف من المفاوضات التي تجريها مصر هو تثبيت الهدنة ومحاولة تحقيق مصالحة بين حركتي حماس وفتح.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نبيل شعث مستشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن السلطة في انتظار أن تدعو مصر لمحادثات حول المصالحة إذا ما وافقت حماس على شروط هذه المصالحة.