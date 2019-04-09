أبو مرزوق : اقتطاع جزء من سيناء وضمه لغزة مشروع مرفوض

رد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق على تسريب خبر حول اقتطاع جزء من أراضٍ من سيناء وضمه إلى قطاع غزة، ضمن سعي الإدارة الأمريكية لتمرير "صفقة القرن" المزعومة.
وقال أبو مرزوق في تغريده له على تويتر، :"إن خبر ضم جزء من أراضٍ من سيناء إلى غزة، مشروع مرفوض من شعبنا وكافة أحزابه وقواه، مؤكداً بأنه لا بديل عن أرض فلسطين ولا عن التخلي عن تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف بأن الخبر المزعوم المتردد على وسائل الإعلام عن ضم أراضٍ من سيناء، هي جزء من صفقة القرن المزعومة التي رعاها الرئيس الأمريكي ترامب، مشيراً إلى أنها تستهدف قضيتنا الوطنية في بالدرجة الأولى.
يتكرر بين الحين والآخر خبر اقتطاع جزءاً من سيناء وضمه لقطاع غزة، وهذا المشروع مرفوض من شعبنا بكافة أحزابه وقواه، ولن نرض عن فلسطين بديلاً، ولا عن التحرير طريقاً، ولا عن المقاومة وسيلةً. وقد يكون هذا الخبر جزءا من صفقة القرن المرفوضة ولن ندعها تمر فهي تستهدف قضيتنا الوطنية اساسا— د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) ٨ أبريل ٢٠١٩