ترامب يقيل مدير الخدمة السرية راندولف أليس

أعلن البيت الأبيض أن مدير الخدمة السرية راندولف أليس سيترك منصبه في مايو المقبل، وسيخلفه المسؤول في الجهاز ذاته جيمس موراي.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان لها، اليوم الاثنين، أن راندولف أليس "أدى مهامه بشكل رائع خلال السنتين الأخيرتين" وأن الرئيس ترامب ممتن له على خدمته.

من جهة أخرى، ذكرت تقارير إعلامية أن ترامب بالذات طلب من رئيس كوادر البيت الأبيض ميك مالفيني إقالة أليس، الذي تولى منصب مدير الخدمة السرية منذ 25 أبريل 2017.

من جانبه، قال أليس في رسالة إلى زملائه في الخدمة السرية، إن هذه ليست إقالة، وإنما يأتي إعفاؤه من المنصب في إطار "الانتقال في القيادة بشكل منظم"، وإن الإدارة الأمريكية أبلغته قبل نحو أسبوعين بالتغييرات المتوقعة في وزارة الأمن الداخلي، مشيرا إلى أنه "يمتثل لتوجيهات الرئيس".

وتجدر الإشارة إلى أن الخدمة السرية (USSS) هي جهاز أمني تابع لوزارة الأمن الداخلي، معني بالتحقيقات الجنائية وحماية كبار المسؤولين الأمريكيين.

وتأتي إقالة راندولف أليس بعد يوم من استقالة وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن، التي تحدثت وسائل الإعلام عن وجود خلافات بينها وبين ترامب بشأن مسألة أمن الحدود وسياسات الهجرة.

لكن نيلسن أكدت تأييدها لخطة ترامب لبناء الجدار الأمني على الحدود مع المكسيك. وذكر مسؤول أمريكي لوكالة "أسوشيتد برس"، طلب عدم ذكر اسمه، أن إقالة أليس ليست لها علاقة باستقالة نيلسن.