اسماء وزراء حكومة محمد اشتية المرتقبة

قالت مصادر مطلعة يوم الإثنين، أنّ الوزير الأول المُكلف بتشكيل حكومة رام الله الجديدة محمد اشتية، قد عرض تشكيلة حكومته على الرئيس عباس بعد عودته من رحلة خارجية، حيث سيتم الاعلان عنها الخميس القادم.

و وفقاً للمصادر فإن الحكومة ضمت كلاً من:

محمد اشتية عضو مركزية فتح – م7 (رئيس الوزراء)

2. اسماعيل جبر عضو مركزية فتح - م7(نائب رئيس وزراء ووزير الداخلية)

3.حسين الشيخ عضو مركزية فتح – م7(وزير الشؤون المدنية)

4.نبيل شعت عضو مركزية سابق (وزير الخارجية والمغتربين)

5.عاطف ابو سيف عضو قيادي في فتح – م 7 وناطق باسمها (وزير الثقافة)

6.قدري ابو بكر عضو قيادي في فتح م 7(وزير الأسرى والمحررين)

7.جواد عواد (وزير الصحة)

8.شكري بشارة (وزير المالية)

9.مفيدة الجرباوي (وزير التربية والتعليم)

10.احمد مجدلاني جبهة النضال (وزير الاقتصاد)

11.نصري ابو جيش حزب الشعب (وزيرا للعمل)

12.رياض عطاري حزب فدا (وزير زراعة)

13.ركاد سالم جبهة التحرير العربية

14. وزير عن جبهة التحرير الفلسطينية

15.سليم البرديني العربية الفلسطينية

16. ايمان الحسيني ( احدى وزارتي المرأة او التنمية الإجتماعية)

17.نبيل ابو معيلق وزارة أشغال

18.رولا معايعه ( وزيرة السياحة والأثار)

19. عدنان حسيني ( شؤون القدس