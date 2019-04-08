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جامعة النجاح تقرر السماح للشبيبة والكتلة الإسلامية باستئناف عملهما الطلابي

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 21:49 - 08 ابريل 2019
الكتلة الاسلامية الكتلة الاسلامية
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قررت جامعة النجاح الوطنية السماح لحركة الشبيبة الطلابية والكتلة الإسلامية استئناف عملهما الطلابي داخل أسوار الجامعة.

وقالت الجامعة في قرارها:" إيمانا منا بحق الطالب بممارسة حياته الجامعية على أكمل وجه، وضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها في الجامعة، وحرصا من إدارة الجامعة على إعطاء الكتل الطلابية حقها بالقيام بأنشطتها اللامنهجية، فإننا في جامعة النجاح الوطنية قررنا السماح لحركة الشبيبة الطلابية، والكتلة الإسلامية استئناف عملهما بما يتناسب مع رؤية الجامعة ورسالتها واستقرارها ومكانتها فلسطينيا وعربيا وعالميا.

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