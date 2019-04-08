الجهاد الاسلامي تدين القرار الأمريكي بشأن الحرس الثوري الايراني

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القرار الأمريكي بشأن اعتبار الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، معتبرة القرار بأنه استمرار للسياسات العدوانية الأمريكية التي تستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

و أكدت الحركة في بيان لها تلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة منه على أن هذا القرار العدواني، صدر عن جهة غير نزيهة وليست مخولة.

و قال بيان الجهاد: "إن الولايات المتحدة هي راعية الإرهاب ومغذية الحروب والنزاعات في العالم، وسياسات ترمب لا تخفى على كل عاقل منصف فهي سياسات تشكل تهديدا للأمن والاستقرار العالمي".

و أوضح أن الولايات المتحدة هي من يغطي على الجرائم الكبرى في العالم، متسائلا: "فكم من الأرواح التي أزهقت في العراق واليمن وأفغانستان وباكستان وفيتنام وغيرها من بلاد العالم بهدف نهب الثروات والسيطرة والنفوذ؟ ".

و أشارت الحركة في بيانها بأن الدعم الأمريكي المستمر للإرهاب الإسرائيلي الذي لا يتوقف عن استهداف الأبرياء والعزل في فلسطين. كل هذه شواهد حيّة على ما ترتكبه أمريكا من إجرام بحق البشرية.

و أضاف البيان: "لقد مارست أمريكا و"إسرائيل" الاستعمار في أبشع صوره، ومارستا أفدح الانتهاكات للقوانين والمواثيق الدولية باستباحتهما لأراضي الغير، وقد كان آخر صور هذه الانتهاكات القرار الأمريكي الباطل بسيادة "إسرائيل" على الجولان العربي السوري المحتل".

كما اعتبرت الحركة إن جملة المواقف الأمريكية التي تمثل انحيازاً وشراكة للكيان الصهيوني في عدوانه، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك حجم المؤامرة والاستهداف للقضية الفلسطينية وللعالم العربي والإسلامي أجمع.