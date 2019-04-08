واشنطن تدرج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الاثنين، إدراج "الحرس الثوري الإيراني" على لائحة المنظمات الإرهابية.

واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات صحفية، أن الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم ما يسمى بالإرهاب باعتباره أداة من أدوات للدولة الإيرانية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل الضغوط المالية والاقتصادية على إيران.

وزعم ترامب أن الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ما يسمى "الإرهاب" والترويج له باعتباره وسيلة لتفكيك الدول".

وتعد هذه المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت عشرات الكيانات والأشخاص على قوائم سوداء لانتمائهم للحرس الثوري، لكنها لم تدرج القوة بأكملها على تلك القوائم.

واعتبر المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران براين هوك، أن "الحرس الثوري الإيراني يهدد القوات الأميركية منذ إنشائه"، واصفا الحرس الثوري بأنه "أداة النظام الإيراني الدموية في الخارج".