فصائل المقاومة: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي خطر يتعرض له الأسرى

حملت فصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي خطر يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال، و الذين بدأوا اضراباً مفتوحاً عن الطعام مساء اليوم الاثنين، بعد فشل الحوارات بينهم و بين إدارة السجون.

و وجهت الفصائل التحية لأسرانا الأبطال الذين يخوضون بأمعائهم الخاوية #معركة_الكرامة2 في وجه المحتل الصهيوني أمام صمت العالم على جرائمه المتواصلة بحق الأسرى.

و حذرت الفصائل الفلسطيية في بيان تلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة منه العدو من اختبار صبر المقاومة لانها لن تقف مكتوفي الأيدي لو تعرض اي من الأسرى للخطر.

و أكد بيان الفصائل بأن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أسرانا تستلزم موقفاً وطنياً موحداً يلجم العدوان الصهيوني المتواصل بحقهم.

و طالب البيان الوسطاء العرب والدوليين بالزام الاحتلال بالتفاهمات الأخيرة التي تخص قضية الأسرى، والتي قد تقلب الطاولة رأساً على عقب. مضيفاً: "أن قضية الاسرى على رأس أولوياتنا واهتماماتنا ولم تغادر ساحة تفكيرنا ولن نكل الا بتحريرهم جميعا بإذن الله" .

و أشارت الفصائل الى أن معركة الكرامة الجديدة امتداد لنضال شعبنا وأسرانا الذي يتصدى لكل المؤامرات.

و دعت فصائل المقاومة المؤسسات الحقوقية لأخذ دورها في فضح جرائم المحتل بحق أسرانا على جميع الصعد لاسيما بعد الاجراءات الأخيرة التي اتخذت بحقهم