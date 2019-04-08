مسيرات العودة بعد عام من انطلاقتها حديث في التفاصيل

لم يكن في خلد أحد عندما بدأت فعاليات مسيرات العودة يوم 30/3/2018 بأنها ستكون على الصورة التي صارت عليه يوم السبت 30/3/2019، ولعل استمرار تلك الفعاليات على مدار العام وبزخم متواصل يعتبر شهادة ميلاد لإبداع جديد من صور النضال الفلسطيني، موجدةً لنفسها حيزاً في سجل الذكريات الخالدة للشعب الفلسطيني إلى جانب الأعمال الفدائية التي اتسمت بها المقاومة الفلسطينية في سبعينات القرن الماضي، وجنباً إلى جنب مع ذكرى يوم الأرض والانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية، ويحقّ لها هذا الشرف، بعد أن نجحت تلك المسيرات ولمدة عام كامل من الصمود في وجه العديد من العراقيل والأراجيف، مما أكسبها مناعة ذاتية كافية لأن تستمر وبقوة لسنوات قادمة، إضافة لامتلاكها الفاعلية والحيوية الذاتية الكفيلة لتطوير أدائها وتحسين أدواتها، وبما يخدم الهدف الرئيس للمسيرات "كسر الحصار".

فلسفة الفعاليات: اعتمدت فصائل العمل الوطني في غزة برنامج المقاومة، وكانت الصواريخ مختلفة المُدْيات السلاح المفضل في مواجهة العدوان الاسرائيلي، إلى جانب سلاح الأنفاق الاستراتيجي والذي لا تظهر فاعليته وخطورته إلا في المواجهات البرّية.

فما كان من الاحتلال إلا أن شدّد الحصار على غزة، ووصل الخناق إلى لقمة العيش والدواء، وضاقت بالناس السبل، وأراد الاسرائيليون بذلك فرض معادلة جديدة تُجبر الناس على الرضوخ لها، ومفادها أن المقاومة في غزة هي السبب الرئيس في الحصار وضيق العيش وانغلاق أفق الحياة، وأنه لا فكاك من هذا الحال إلا بعد تفكيك البنية العسكرية للفصائل، وتجريدها من كافّة أسلحتها.

وبعد مرور اثني عشر عاماً على هذا الحصار، واستمرار المقاومة بالرفض المطلق في التعاطي مع طلبات الاحتلال معتبرة بأن سلاحها خط أحمر، بدت تظهر على السطح العديد من مظاهر معاناة الناس وقسوة المعيشة البسيطة.

وكان الرأي العام الشعبي يقف مسانداً للمقاومة بأن سلاحها خط أحمر ولا يمكن الرضوخ لمعادلة الاحتلال، إلا أن بعض الجهات الفلسطينية كان لها موقفاً مغايراً، وبذلت الجهود الكثيرة لزيادة معاناة الناس، في قناعة منها بأن الجوع والتضييق على المواطنين قد يكون دافعاً قوياً لخروج الناس ضد حكم حماس في غزة، وأنها الطريقة الوحيدة لإرجاع غزة إلى حضن الشرعية!!

فما كان من فصائل المقاومة وفي خطوة رائدة لإدارة المشهد، والتفافاً على معادلة الاحتلال، استحدثت أسلوباً جديداً لمواجهة الحصار؛ بهدف إرغامه على التفاوض ورفع الحصار دون المساس بسلاح المقاومة، ومن هنا، انطلقت مسيرات العودة، تزامناً مع ذكرى يوم الأرض، واتخذت لها اسماً وشعاراً "العودة وكسر الحصار".

وأرى أن عنوان الحالة النضالية الجديدة "مسيرات العودة وكسر الحصار" كان موفقاً للغاية، وأن شعار العودة في الفعاليات الجماهيرية الحاشدة كان لتذكير الناس والعالم بحق العودة، وهي رسالة تضمنتها كل فعالية وكل صورة وكل خبر تمّ نقله عن تلك المسيرات عبر الاعلام الذي يبدأ به كل تقرير أو مقابلة، وهو ما زاد في ترسيخ "حقّ العودة" في الذاكرة والوجدان.

كما أن "كسر الحصار" والذي لازم عنوان المسيرات إلى جانب "العودة"، إنما جاء كهدف قريب من السهل تحقيقه، ولجسر الطريق أمام السائرين خشية من الاحباط فيما لو بقيت "العودة" هي الشعار فقط.

ما الجديد في مسيرات العودة؟

اعتاد الشعب الفلسطيني في مسيرته النضالية ان يتنقّل في استخدام أدوات النضال وصوره حسبما يتناسب مع الظرف السياسي والأمني، وللأسف، نجحت ماكنة الدعاية الاسرائيلية في وصف الكثير من الأعمال الفدائية الفلسطينية بالإرهاب، وجاءت الانتفاضة الأولى كمتغير مهم في طريقة النضال الوطني ضد جيش الاحتلال من حيث البعد الجماهيري وبساطة الأدوات، ثم كانت الانتفاضة الثانية كتطوير عسكري لأدوات الانتفاضة الأولى، فبقي البعد الشعبي العام مع استخدام الأسلحة الخفيفة، وفي السنوات الأخيرة استقر العمل النضالي في غزة على استخدام العمل العسكري مع تطوير في التصنيع الذاتي، والتي اكتسبتها مقاومة غزة مع تراكم خبراتها، وأبرزها سلاح الصواريخ والأنفاق.

وأخيراً، اتخذت المقاومة الفلسطينية من مسيرات العودة أسلوباً جديداً، جنباً إلى جنب- وليس بديلاً عن- الأدوات العسكرية، وهنا يمكن أن نُجْمل أهم السمات الخاصة التي اتسمت بها مسيرات العودة في النقاط التالية:

- "السلمية الخشنة"، حيث الحشود الغفيرة وتدافعها أسبوعياً تجاه الحدود الشرقية، وإذاعة الأغاني الوطنية وكلمات الفصائل الأسبوعية على منصة العرض الدائمة، والاطارات المشتعلة والبلالين الحارقة، والعبوات الصوتية المزعجة، وفعاليات الارباك الليلي، وما قد يُسْتحدث من أساليب، لا تُعدّ أساليب عسكرية.

- جماهيرية وتنظيمية، إذ يشارك فيها جميع الفئات من الشعب الفلسطيني، فهناك كبار السنّ إلى جانب الفتية والشباب، ويتواجد الرجال إلى جانب النساء، مع حضور لافت لعناصر فصائل المقاومة الذين لهم دور محدّد في الاشراف على الفعاليات، والمحافظة على الالتزام بتوجيهات الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة.

- يواجه المحتشدون كل يوم جمعة قوات الاحتلال الذين يقفون على الحدود الفاصلة بين قطاع غزة، والأراضي المحتلة، ويُعدّ ذلك كسراً للنمطية العسكرية الاسرائيلية التي اعتادت عليها من نقل المواجهات إلى أراضي العدو.

- حافظ الجانب الفلسطيني على الامساك بزمام مبادرة إدارة الفعاليات، فهي التي تنظم الفعاليات حسبما الوقت والجهود المتاحة، ويبقى على الجانب الاسرائيلي أن يتعامل من باب الردّ فقط، وهي بالمؤكد ردّ سيتم تحديده حسبما الفعل الفلسطيني.

فوائد الفعاليات:

- من أهم فوائد مسيرات العودة، استخدامها كأداة تسخين ومواجهة مع الاحتلال لا تستدعي حرباً، فبعد أن استقرت المعادلة ما بين المقاومة والاحتلال، بأن أي تصعيد قد يصل إلى نشوب حرب مدمرة، كون الصواريخ هي سلاح المواجهة المستخدم بين الطرفين، جاءت مسيرات العودة لتُبْقي أيدي الاحتلال مكبلة عن استخدام الصواريخ والطائرات الحربية على الحشود الشعبية المسالمة.