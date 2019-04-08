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تزامناً مع الانتخابات "الاسرائيلية".. دعوات لاقتحام الأقصى غداً

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:00 - 08 ابريل 2019
اقتحامت اقتحامت
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دعا ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل"، لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، غدا الثلاثاء، بالتزامن مع انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

وحثّ "الاتحاد" أنصاره إلى انتخاب "الأحزاب التي تنادي بتغيير الوضع القائم في الأقصى، لصالح اليهود، وبناء "الهيكل" المزعوم في ساحات الحرم".

ووجه "أرنون سيغال"، وهو أحد أبرز أعضاء مجلس إدارة "اتحاد منظمات الهيكل"، رسالة للناخبين من أعضاء جماعات "الهيكل"، بأن يتوجهوا للتصويت لحزبي "زهوت" و"الليكود" اليمينيان، لأنهما يضمان أكبر عدد من أعضاء جماعات "الهيكل"، وفق زعمه.

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