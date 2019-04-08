من هم الأسرى الذين يقودون اضراب #معركة_الكرامة بسجون الاحتلال؟

قررت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بدء معركة الإضراب المفتوح عن الطعام مساء اليوم الاثنين، بعد تعنت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وعدم استجابتها لمطالب الأسرى.

وأفادت مهجة القدس للشهداء والأسرى، بفشل الحوار بين الحركة الأسيرة ومصلحة السجون الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الأسرى بدأوا الإضراب المفتوح عن الطعام.

و هذه أسماء قيادات #معركة_الكرامة الذين بدؤوا الإضراب عن الطعام اليوم:

محمد عرمان (40 عاما) من رام الله، محكوم 36 مؤبدا، ممثل أسرى حماس، سجن ريمون.

زيد بسيسي ( 41 عاما) من طولكرم، محكوم مؤبد و55 عاما، ممثل أسرى الجهاد الإسلامي, سجن ريمون.

الأسير أكرم أبو بكر (41 عاما) من طولكرم، محكوم مؤبد، وهو ممثل عن أسرى فتح، سجن نفحة.

وائل الجاغوب (43 عاما) من نابلس، محكوم مؤبد، وهو ممثل أسرى الجبهة الشعبية، سجن ريمون.

حسين درباس (37 عاما) من القدس، محكوم 25 عاما، ممثل أسرى الجبهة الديمقراطية، سجن ريمون.