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بعد إعلان الأسرى الإضراب عن الطعام

هاشتاغ #معركة_الكرامة2 يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 19:27 - 08 ابريل 2019
معركة الأسرى 34 معركة الأسرى 34
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تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هاشتاغ #معركة_الكرامة2، و ذلك فور إعلان الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قرارها ببدء معركة الإضراب المفتوح عن الطعام مساء اليوم الاثنين، بعد تعنت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وعدم استجابتها لمطالب الأسرى.

و أعلن الأسرى فشل الحوار بين الحركة الأسيرة ومصلحة السجون الإسرائيلية، مؤكدين شروعهم بالإضراب المفتوح عن الطعام.

و كتب نشطاء التواصل الاجتماعي على صفحاتهم الخاصة في "فيسبوك" و "تويتر" عبارات تضامنية مع الأسرى، و دعوات للتضامن معهم و دعمهم في معركتهم، معركة الأمعاء الخاوية دفاعاً عن حقوقهم و مكتسباتهم التي يتعنت الاحتلال في الاعتراف بها.

و وفقاً لمصادر خاصة بشؤون الأسرى، فقد بدأ نحو 150 أسيراً بالإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال.

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