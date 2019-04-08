هاشتاغ #معركة_الكرامة2 يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هاشتاغ #معركة_الكرامة2، و ذلك فور إعلان الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قرارها ببدء معركة الإضراب المفتوح عن الطعام مساء اليوم الاثنين، بعد تعنت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وعدم استجابتها لمطالب الأسرى.

و أعلن الأسرى فشل الحوار بين الحركة الأسيرة ومصلحة السجون الإسرائيلية، مؤكدين شروعهم بالإضراب المفتوح عن الطعام.

و كتب نشطاء التواصل الاجتماعي على صفحاتهم الخاصة في "فيسبوك" و "تويتر" عبارات تضامنية مع الأسرى، و دعوات للتضامن معهم و دعمهم في معركتهم، معركة الأمعاء الخاوية دفاعاً عن حقوقهم و مكتسباتهم التي يتعنت الاحتلال في الاعتراف بها.

و وفقاً لمصادر خاصة بشؤون الأسرى، فقد بدأ نحو 150 أسيراً بالإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال.

#قروب_رواد_الاقصى #معركة_الكرامة

الاسرى يبدؤون ملحمة اسطورية بأمعائهم الخاوية، فعلى كل أحرار العالم دعمهم ومساندتهم...

لا تنسوهم من دعائكم — ادارة #قروب_رواد_الاقصى 2 (@admn27) ٨ أبريل ٢٠١٩

فإما حياة تسُر الصديق ... وإما ممات يغيظ العِدا#معركة_الكرامة #معركة_الكرامة2 pic.twitter.com/rUNfGFnoRE — Mustafa Kh El Belbeici | Gaza ???????? (@mustafa__kh) ٨ أبريل ٢٠١٩