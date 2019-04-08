هاشتاغ #معركة_الكرامة2 يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هاشتاغ #معركة_الكرامة2، و ذلك فور إعلان الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قرارها ببدء معركة الإضراب المفتوح عن الطعام مساء اليوم الاثنين، بعد تعنت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وعدم استجابتها لمطالب الأسرى.
و أعلن الأسرى فشل الحوار بين الحركة الأسيرة ومصلحة السجون الإسرائيلية، مؤكدين شروعهم بالإضراب المفتوح عن الطعام.
و كتب نشطاء التواصل الاجتماعي على صفحاتهم الخاصة في "فيسبوك" و "تويتر" عبارات تضامنية مع الأسرى، و دعوات للتضامن معهم و دعمهم في معركتهم، معركة الأمعاء الخاوية دفاعاً عن حقوقهم و مكتسباتهم التي يتعنت الاحتلال في الاعتراف بها.
و وفقاً لمصادر خاصة بشؤون الأسرى، فقد بدأ نحو 150 أسيراً بالإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال.
#قروب_رواد_الاقصى #معركة_الكرامة— ادارة #قروب_رواد_الاقصى 2 (@admn27) ٨ أبريل ٢٠١٩
الاسرى يبدؤون ملحمة اسطورية بأمعائهم الخاوية، فعلى كل أحرار العالم دعمهم ومساندتهم...
لا تنسوهم من دعائكم
- اللهُمَّ نصراً عزيزاً مؤزراً لِأسرآنا الأحرار خلفَ قُضبانِ العآر ????????????????#معركة_الكرامة— آلااء ✌???????? (@aallaa1144a) ٨ أبريل ٢٠١٩
فإما حياة تسُر الصديق ... وإما ممات يغيظ العِدا#معركة_الكرامة #معركة_الكرامة2 pic.twitter.com/rUNfGFnoRE— Mustafa Kh El Belbeici | Gaza ???????? (@mustafa__kh) ٨ أبريل ٢٠١٩
سلام الله على من يصارعون السجان بأمعائهم الخاوية# #معركة_الكرامة— محمود أبو سليم #غزة (@Mah0599015377) ٧ أبريل ٢٠١٩
دعمكم واجب ديني وأخلاقي ووطني