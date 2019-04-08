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المجاهدين تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:05 - 08 ابريل 2019
حركة المجاهدين حركة المجاهدين
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حملت دائرة الأسرى في حركة المجاهدين العدو الصهيوني المسؤولية بشكل كامل عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام في #معركة_الكرامة2 وعليه تحمل تبعات ذلك، مشددة على أنها لن تترك الأسرى وحدهم في مواجهة السجان المتغطرس.

وأكدت الدائرة في بيان لها على حق الأسرى الأبطال في مطالبهم المشروعة التي كفلتها لهم العهود والمواثيق الدولية.

ودعت جماهير شعبنا الفلسطيني في كل مناطق تواجده بإعلاء جذوة الفعاليات المساندة للأسرى دعماً وتضامناً معهم في مواجهة الاحتلال.

كما طالبت المجتمع الدولي وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالأسرى بتحمل مسئولياتها بحق اسرانا واجبار الاحتلال على الرضوخ لمطالب الاسرى، والعمل الجدي والحقيقي لحماية الأسرى وانهاء معاناتهم.

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