غوتيرس: المدارس التابعة للأنروا لن تُغلق مهما كلف الأمر

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، أن المدارس الفلسطينية التابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لا يمكن إغلاقها مهما كلف الأمر.

وأوضح غوتيريش، في تصريح صحفي، أن عدد الطلاب في المدارس التابعة للأونروا يتجاوز 530 ألفاً، مشدداً على أنه لا يمكن إغلاق هذه المدارس قطعيًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى استمرار تضامنه مع "الأونروا".

يذكر أن غوتيريش قد زار يوم السبت الماضي مخيم البقعة أثناء تواجده في الأردن، حيث حضر المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتقى طلاباً من أعضاء البرلمان وممثلي سكان المخيم، وتحدث مع التلاميذ أثناء الحصص الدراسية حول حقوق الإنسان والعلوم.

يشار إلى أن الأونروا دخلت مرحلة صعبة بسبب العجز الكبير في تمويل مشاريعها وانخفاض برامجها بشكلٍ حاد، بعد قرار الولايات المتحدة وقف تمويلها بشكلٍ كامل