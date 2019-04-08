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الأجهزة الأمنية برام الله تواصل احتجاز القيادي بالجهاد أحمد دار نصر

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 18:47 - 08 ابريل 2019
احمد دار نصر احمد دار نصر
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قالت مصادر في حركة الجهاد الإسلامي إن الأجهزة الأمنية في رام الله تحتجز منذ صباح الأمس الأحد، القيادي في الحركة أحمد محمد دار نصر (56) عاما. من بلدة كفر نعمة غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر عائلية، أن العائلة تواصلت مع الأجهزة الأمنية بالخصوص، ورفضت الأخيرة الإفصاح عن سبب الاحتجاز أو أي تفاصيل أخرى ذات علاقة بظروف الاحتجاز.

جدير بالذكر أن القيادي دار نصر قد تعرض لإصابة برصاص جنود الاحتلال خلال مشاركته في المسيرات الشعبية، في منطقة جبل الريسان المهدد بالمصادرة، في شهر يناير الماضي.

والقيادي دار نصر أحد مبعدي مرج الزهور وأسير محرر قضى في سجون الاحتلال 6 سنوات، ويعتبر من أبرز قيادات الجهاد الإسلامي في منطقة رام الله.

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