الإفراج عن أسيرين من نابلس أمضيا 18 في سجون الاحتلال

أفرجت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، عن الأسيرين ياسين حلمي كركري، ورامي نايف عيسى من قرية سالم بمحافظه نابلس، بعد أن أمضيا 18 عاما في سجون الاحتلال الاسرائيلي، عند حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين.

وأقيم مهرجان حاشد للأسيرين كركري وعيسى في جنين، بحضور حشد كبير من أهالي قرية سالم في نابلس وأهلي جنين والمخيم وقيادات في السلطة إضافة إلى عائلتي الأسيرين.

وتوجه الأسيران في مسيرة مركبات الى مخيم جنين ووضعا أكاليل زهور على أضرحة الشهداء، ونظمت فعاليات وقوى المخيم مهرجانا حاشدا.

وأكد الأسيران كركري وعيسى ضرورة بذل مزيد من الحراك والتضامن مع أسرانا في السجون الاسرائيلية، في ظل تصعيد الهجمة الشرسة ضدهم، وانتهاج سياسة القمع والاقتحامات للسجون.