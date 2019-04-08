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الاحتلال يخطر بإخلاء أراض زراعية غرب بيت لحم

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 18:04 - 08 ابريل 2019
اخطارات باخلاء اراضي زراعية في بيت لحم اخطارات باخلاء اراضي زراعية في بيت لحم
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أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عددا من المواطنين في بلدة بتير غرب بيت لحم، بإخلاء أراضيهم الزراعية.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "الخمار" شمال غرب البلدة وسلمت عددا من المواطنين إخطارات بإخلاء أراضيهم، بحجة أنها أراض تابعة للاحتلال.

وأشار بريجية إلى أن الإخطارات تضمنت إعطاء المواطنين فترة 30 يوما من أجل الاعتراض، لافتا أن منطقة "الخمار" تتعرض منذ فترة إلى هجمة مسعورة من الاحتلال تمثلت بنصب بيوت متنقلة، وزراعة قسم منها بالأشتال، قبل أن يقوم أصحاب الأرض بإزالة ما تم وضعه.

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