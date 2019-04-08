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الاحتلال يُعيد فتح منزل مواطن في الخليل مغلق منذ 25 عاماً

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 15:59 - 08 ابريل 2019
اغلاق منزل في الخليل اغلاق منزل في الخليل
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قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي إعادة فتح منزل المواطن مروان سدر، والذي تغلقه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو 25 عاماً، ويقع على مدخل شارع الشهداء بجوار الحاجز العسكري الاسرائيلي.

اياد عواد مدير مديرية الشؤون المدنية في الخليل المحتلة قال: "إن اعادة فتح منزل المواطن سدر يأتي ضمن خطة استراتيجية لإعادة الأهالي والتجار إلى المنطقة المغلقة وتمكينهم من متابعة حياتهم اليومية، بما يكفل تعزيز صمودهم وثباتهم في مناطق سكناهم.

فيما أبدى مدير عام لجنة اعمار الخليل عماد حمدان، استعداد اللجنة لإعادة ترميم المنزل بأسرع وقت حتى يتمكن أصحابه من السكن فيه.

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