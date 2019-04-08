الاحتلال يستولي على 406 دونمات جنوب نابلس

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الاستيلاء على مئات الدونمات من اراضي 7 قرى جنوب مدينة نابلس؛ لشق طريق استيطاني.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: "إن قوات الاحتلال اصدرت قرارا باستملاك نحو 406 دونمات من اراضي سبع قرى وهي: بورين، وحوارة، وبيتا، وعورتا، ويتما، والساوية، وياسوف، جنوب نابلس؛ بهدف شق شارع التفافي يسلكه المستوطنين عوضا عن شارع حوارة.

واضاف: "إن الاحتلال يتذرع بان شق الطريق يشكل حلا للاحتياجات العامة، من ناحية المواصلات و"الامن" في المنطقة، والقرار موقّع من قبل ما يسمى بـ"رئيس الادارة المدنية"، تحت عنوان قرار بشأن استملاك وحق التصرف (شارع التفافي حوارة) رقم 19/2/ هـــ".

وأكد دغلس ان الاستيلاء على هذه الاراضي يعني تجسيد فصل الطرقات لصالح المستوطنين وتثبيت المستوطنات، ومؤشرا على استقطاب المزيد من المستوطنين للضفة.