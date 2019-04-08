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الاتحاد الأوروبي يمدد فرض العقوبات لعام أخر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:09 - 08 ابريل 2019
الاتحاد الاوروبي الاتحاد الاوروبي
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أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، قرارا بتمديد العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لغاية 13 أبريل 2020.

وزعم الاتحاد بأن قرار التمديد يأتي من أجل التدابير التقييدية في مواجهة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وتشمل حظر السفر وتجميد الأصول ضد 82 شخصا وكيان واحد.

كما تم فرض حظر على تصدير المعدات التي قد تستخدم في إيران في "أعمال القمع الداخلي" وأجهزة مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وفقاً لادعاءاتهم.

وتم فرض هذه العقوبات لأول مرة عام 2011، وجرى تمديدها منذ ذلك الحين على أساس سنوي.

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