غزة: مهجة القدس ووزارة الأسرى تنظمان وقفة تضامنية مع الأسرى المرضى

نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى بالتعاون مع وزارة الأسرى والمحررين في ساحة السرايا بغزة اليوم الاثنين؛ وقفة تضامنية مع الأسرى المرضى ضد سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى.

من جهته قال الأسير المحرر تامر الزعانين المتحدث باسم مهجة القدس: "إن الأسرى المرضى يعانون الأمرين نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، وأن إدارة مصلحة السجون تعمل جاهدة على إعدام الأسرى بالبطيء وتتصرف وفق أجندة صهيونية عنصرية من خلال التضييق على الأسرى وعدم تقديم العلاج اللازم لهم".

وأضاف: "إن سياسة الإهمال الطبي هي نهج متعمد حيث تعمل إدارة السجون على تأخير العمليات الجراحية للأسرى المرضى وعدم وجود أطباء مختصين لكثير من الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى عدم توفير وجبات غذائية صحية تتناسب مع صحة المرضى".

من جهة أخرى قال أ. أشرف حسين مدير عام وزارة الأسرى والمحررين بغزة: "إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب الجرائم الواضحة بحق الأسرى المرضى من أجل تركيعهم لكن الأسرى يسطرون أروع المعارك داخل السجون برفضهم الخضوع لهذا المحتل".

وأضاف: "معركة الأسرى مستمرة من أجل انتزاع حقوقهم أبرزها إزالة أجهزة التشويش التي تسبب مرض السرطان الذي يهتك بأجسام أسرانا".

وطالب حسين، المؤسسات الحقوقية ومنظمة الصحة العالمية لزيارة السجون الإسرائيلية والاطلاع على أحوال أسرانا الصحية والوقوف تجاه مسؤولياتهم.

وأشارت مؤسسة مهجة القدس إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة فعاليات الدعم والإسناد التي تنظمها المؤسسة دعماً لصمود أسرانا الأبطال داخل السجون الإسرائيلية وإحياءً ليوم الأسير الفلسطيني.