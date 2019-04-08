الرابطة تدين الاعتداء على الطالب دويكات وتطالب بالإفراج الفوري عنه

أدانت الرابطة الاسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي، بشدة الاعتداء الهمجي من قبل جهاز المخابرات الفلسطينية على الطالب في جامعة النجاح الوطنية موسى دويكات.

وقالت الرابطة الإسلامية في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه: "إن الاعتداء على الطالب دويكات يأتي في سياق محاربة حرية الرأي والانتهاك الصارخ للقانون الذي يتيح ضمان حرية الرأي والتعبير لجميع المواطنين".

وطالبت الرابطة، بالإفراج العاجل والفوري عن الطالب موسى دويكات، وضرورة فتح تحقيق مهني ومحاسبة المتورطين في هذا الحادث.

ودعت، إلى تجنيب الجامعات كافة أشكال التجاذبات والمناكفات السياسية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد السلم الأهلي.