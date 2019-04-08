ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ستة أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم الثامن من أبريل/ نيسان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

من جنين/ الأسير مهند خالد إبراهيم الشيخ إبراهيم المحكوم بالسجن 24 عامًا وهو أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي، وكان طالباً في جامعة بيرزيت قبل اعتقاله، والأسير فادي محمد يوسف أبو علي (38 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا وهما معتقلان منذ عام 2002، وأمضيا 17 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن مدينة نابلس/ الأسير محمد غازي محمد يدك (41 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة والأسير محمد عبد الوهاب علي طبيلة (44 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا والأسير طارق أحمد مصطفى دولة (45 عامًا) المحكوم بالسجن 18 عامًا وهم معتقلون منذ عام 2002، وأمضوا 17 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير هاشم محمد ياسر طه (29 عامًا) من الخليل المحكوم بالسجن 13 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 12 عامًا في السجون الصهيونية.