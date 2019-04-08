"مهجة القدس": الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر عمار القواسمة

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى؛ أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت فجر اليوم الأسير المحرر عمار علي عمر القواسمة (44 عاماً) من مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة وذلك بعد أن اقتحمت منزله.

وأوضحت مهجة القدس أن قوة من جيش الاحتلال الصهيوني اقتحمت منزل المحرر القواسمة حوالي الساعة الثانية فجر اليوم الإثنين وقامت بتفتيش المنزل ومن ثم قيدته واعتقلته وانسحبت من المكان.

وأشارت مهجة القدس إلى أن المجاهد عمار القواسمة اعتقل سابقاً في سجون الاحتلال الصهيوني بتاريخ 26/02/2003م؛ وصدر بحقه حكماً بحقه بالسجن خمسة عشر عاماً، بتهمة انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ومشاركته بنشاطات عسكرية وإطلاق نار ضد قوات الاحتلال الصهيوني، ويعد من قيادات أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، وعضو مجلس الشورى العام، وتحرر من سجون الاحتلال بتاريخ 25/02/2018م؛ بعد قضائه مدة محكوميته كاملةً.