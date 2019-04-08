أردوغان: الضفة المحتلة ملكٌ للفلسطينين وليست لنتنياهو 

قال الرئيس التركي طيب أردوغان أن الضفه الغربية المحتلة ملكٌ للفلسطينين و"إسرائيل" بدورها تواصل خطوات الاحتلال وتركيا ستبقي تقف لجانب الفلسطينيين وذلك رداً ردا علي تصريحات رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بانه سيضم الضفه الغربية لـ"اسرائيل ".

من جانب اخر قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم مستوطنات الضفة الغربية في حال فوزه بالانتخابات، "نموذج آخر على استغلال سياساته الانتخابية من أجل شرعنة الاحتلال".

وأضاف تعليقا على الموضوع: "نموذج آخر على كيفية استغلال نتنياهو لسياساته الانتخابية في سبيل شرعنة الاحتلال وتقويض حل الدولتين".

وتابع: "في حال فاز من جديد، فهل سيكون ذلك فوز للديمقراطية أم للاحتلال؟ هل ستظهر الديمقراطيات الغربية ردود فعل حيال ذلك أم ستواصل الصمت؟ عار عليهم جميعا".

وأمس السبت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيبدأ تنفيذ خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية، حال فوزه في انتخابات اسرائيل غدا 9 أبريل

وفي مقابلة أجرتها معه القناة "12" الاسرائيلية ، قال نتنياهو: "نحن نناقش تطبيق السيادة الإسرائيلية على معاليه أدوميم (مستوطنة كبيرة في الضفةالغربية)، وغيرها من المناطق".

وتشهد إسرائيل انتخابات برلمانية غدا 9 أبريل الجاري، ويقول مراقبون إن نتنياهو يبذل كل جهد ممكن لتشكيل الحكومة المقبلة على أمل أن يتمكن من منع اتهامه في ملفات فساد مفتوحة حاليا.