د.حبيب: 531 عملية قسطرة قلب في غزة من اصل 1000 حالة

أكد رئيس قسم القسطرة القلبية في مجمع الشفاء الطبي بغزة د.محمد حبيب، أن تقليصات السلطة الفلسطينية تحويلات غزة العلاجية لمستشفيات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بلغت 45% خلال العام الجاري، محذرًا من استمرار التقليص في الأدوية والتحويلات لما قد يؤدي لانهيار المنظومة الصحية في القطاع.

ولفت حبيب في بيان صادر عن إدارة المستشفى، أمس، إلى أن التقليص أدى إلى إطالة قوائم انتظار حجوزات المرضى في مستشفيات وزارة الصحة بقطاع غزة، لمن هم بحاجة عاجلة لتركيب دعامات علاجية، مشيرًا إلى الموافقة على (531) تحويلة طبية من أصل 1000 تحويلة، خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأوضح أنه تم تحويل وإجراء (922) عملية قسطرة خلال الربع الأول من العام الماضي, في حين أنه تم إجراء (531) حالة لنفس المدة من العام الجاري، أي بنسبة تقليص انخفضت للنصف.

وأرجع سبب تحويل المرضى إلى نقص الدعامات العلاجية نتيجة استمرار نقص المستهلكات الطبية اللازمة للمرضى, الذى يتزامن مع زيادة عدد الحالات لهذا العام، وقوائم انتظار تطول لشهرين, منبهًا إلى أن تكلفة الدعامة الواحدة تتجاوز 500 دولار في ظل الوضع الاقتصادي المتردي الذى يعانيه سكان قطاع غزة.

ودعا حبيب السلطة إلى التراجع عن تقليص التحويلات العلاجية، وتوفير الدعامات والمستهلكات الطبية اللازمة لإجراء هذه العمليات داخل مستشفيات وزارة الصحة بغزة، والحفاظ على حياة المرضى، سيما المُعرضة حياتهم للخطر.

كما حذر اتحاد لجان الرعاية الصحية في قطاع غزة من انهيار المنظومة الصحية، داعيًا إلى تضافر جهود جميع المؤسسات الصحية للنهوض بواقع القطاع الصحي ومنع مزيد من التدهور.

وقال الاتحاد في بيان له أمس، بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يوافق السابع من إبريل/ نيسان: إن القطاع الصحي في قطاع غزة يمر بأسوأ أوضاعه التي تهدد بانهيار المنظومة الصحية كاملًا، مطالبًا منظمة الصحة العالمية بالوقوف عند مسؤولياتها إزاء الخطر الذي يتهدد المنظومة، وما يؤثر ذلك سلبًا على حياة آلاف المرضى.