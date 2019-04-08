صحة غزة:"إسرائيل" تستخدم قنابل غاز مجهولة وأنواع مختلفة من الرصاص  

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" استخدمت أنواع مختلفة من الرصاص الحي إلى جانب قنابل غاز مجهولة وغير مرمزة تحدث ارتدادات صحية للمصابين.

وأوضح د.أشـرف القـدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي، أن طبيعة الإصابات التي وصلت للمستشفيات خلال مسيرة العودة وكسر الحصار تظهر نوايا الاحتلال في القتل والتشويه.

كما بين، أن الاحتلال استخدام القوة القاتلة ضد المواطنين شرق قطاع غزة، أدى إلى استشهاد 271 مواطناً، وإصابة 16500 اخرين بجراح مختلفة.

ولفت إلى أن الاحتلال استخدم انواع مختلفة من الرصاص الحي الى جانب قنابل غاز مجهولة وغير مرمزة تحدث ارتدادات صحية للمصابين.

وبين القدرة، أن الاحتلال طَوَر أساليبه القمعية باستخدام قنابل غاز معدنية و مدببة الرأس كأداة للقتل والتشويه تسببت باستشهاد 6 مواطنين منهم 4 اطفال وإصابة العشرات بتشوهات مختلفة.

ودعا القدرة، الجهات المعنية إلى رصد انتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" واستخدامه لأدوات قاتلة خارجة عن خواصها المعيارية.

يذكر، أن قوات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر مسيرات العودة وكسر الحصار التي بدأت قبل عام على الحدود الشرقية لقطاع غزة.