الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال 21 شاباً

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية فجر اليوم.

واعلن جيش الاحتلال اعتقال 21 شابا في الضفة فجرا وزعم مصادرة سلاح وعشرات الاف الشواكل.

وشهدت عدة مناطق في الضفة مواجهات مع قوات الاحتلال من بينها قرية جيبيا شمال رام الله ما ادى الى اصابة شابين بجروح مختلفة.

كما اندلت مواجهات في بلدة بيت سيرا غرب رام الله وفي مدينة اريحا.

وعرف من معتقلي الضفة :

١. الفتى محمد باسم التميمي- النبي صالح غرب رام الله

٢. مؤيد حمزة التميمي- النبي صالح

٣. عبد الفتاح حامد- سلواد شرق رام الله

٤. الجريح علي أبو صفية- بيت سيرا غرب رام الله

٥. طارق خضيري- البيرة

٦. باسل عيد- طولكرم

٧. المحرر قسام رياض بدير- طولكرم

٨. يزن معن سليم- جيوس شرق قلقيلية

٩. مراد نوفل- جيوس

١٠. خضر جمال حداد- أريحا

١١. المحرر عمار القواسمي- الخليل

١٢. عمر شاور- الخليل

١٣. طلال النجار- يطا جنوب الخليل

١٤. يزن محمد قاسم الراعي- مخيم العروب شمال الخليل

١٥. محمد مروان جرادات- سعير شرق الخليل