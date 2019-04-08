طقس فلسطين: أجواء ربيعية حتى نهاية الاسبوع

يكون الجو اليوم الاثنين صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاُ ،والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2019/04/09: يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2019/04/10:يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج..

الخميس 2019/04/11: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.