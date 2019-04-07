تعليق الدوام في المستشفيات الحكومية بغزة غدًا

أعلنت الأطر النقابية الطبية في المحافظات الجنوبية، اليوم الاحد، عن سلسلة خطوات احتجاجية بسبب عدم إيقاف المعتدين على الدكتور محمد كلوب في محافظة رفح جنوب قطاع غزة

وأكدت الاطر في بيان صحفي، تعليق الدوام بشكل كلي ما عدا الاقسام الحرجة في مستشفى غزة الاوروبي غداً الاثنين الموافق 08/04/2019.

كما قررت تعليق الدوام بشكل جزئي من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 13:00 مساءً ، ما عدا الاقسام الحرجة في جميع المستشفيات الحكومية في كل المحافظات الجنوبية وكذلك في مراكز الرعاية الاولية غداً الاثنين الموافق 08/04/2019.