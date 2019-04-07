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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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تعليق الدوام في المستشفيات الحكومية بغزة غدًا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:28 - 07 ابريل 2019
تعبيرية تعبيرية
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أعلنت الأطر النقابية الطبية في المحافظات الجنوبية، اليوم الاحد، عن سلسلة خطوات احتجاجية بسبب عدم إيقاف المعتدين على الدكتور محمد كلوب في محافظة رفح جنوب قطاع غزة 

وأكدت الاطر في بيان صحفي، تعليق الدوام بشكل كلي ما عدا الاقسام الحرجة في مستشفى غزة الاوروبي غداً الاثنين الموافق 08/04/2019.

كما قررت تعليق الدوام بشكل جزئي من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 13:00 مساءً ، ما عدا الاقسام الحرجة في جميع المستشفيات الحكومية في كل المحافظات الجنوبية وكذلك في مراكز الرعاية الاولية  غداً الاثنين الموافق 08/04/2019.

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