مواجهات مع الاحتلال بمخيم شعفاط والعيزرية بالقدس

اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عند الحاجز العسكري بمخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن الشبان ألقوا زجاجات حارقة وحجارة نحو برج المراقبة داخل الحاجز العسكري، فيما ردت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية تجاههم.

وأشاروا إلى إصابة العشرات من السكان بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، بعد اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز نحو البيوت والمحلات التجارية بشكل عشوائي.

في السياق، اندلعت مواجهات في بلدة العيزرية شرقي مدينة القدس المحتلة مساء اليوم بين الشبان وقوات الاحتلال، وأطلق الاحتلال خلالها قنابل الغاز نحو الشبان لتفريقهم.