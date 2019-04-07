الاحتلال يقرر فرض اغلاق شامل على الضفة و غزة يوم الانتخابات

ذكرت وسائل الاعلام العبرية بأن جيش الاحتلال سيفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية و المعابر في قطاع غزة في يوم الانتخابات للكنيست الحادية والعشرين.

و نقلت موقع "واللا" و "روتر" العبرية عن الناطق باسم جيش الاحتلال قوله إنه وفقًا لتقييم الوضع الأمني ​​وتوجيهات القيادة السياسية ، سيتم فرض إغلاق عام على منطقة الضفة، وسيتم إغلاق المعابر في قطاع غزة اعتبارًا من الثلاثاء 9 أبريل 2019. وسيبدأ الإغلاق في منتصف الليل (في الفترة بين الاثنين والثلاثاء).

و أشارت المصادر الى أنه سيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل (نيسان) 2019 في منتصف الليل (في الليلة بين الثلاثاء والأربعاء) ، وفقاً لتقييم الوضع وساعات العمل في الروتين.

و خلال الإغلاق ، يُسمح بأكثر من الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية ، رهنا بموافقة منسق الأنشطة الحكومية في المناطق، وفقاً للمصادر.