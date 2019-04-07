"سعدات" ينضم إلى لجان التفاوض حول مطالب الأسرى

أكدت مصادر قيادية في الجبهة الشعبية بسجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، تأجيل تنفيذ خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام الذي هددت الحركة الأسيرة بخوضها، وذلك لإعطاء فرصة لقيادات من الحركة الاسيرة للالتحاق إلى لجان التفاوض حول مطالب الأسرى.

وأضافت المصادر ذاته، أن القائد أحمد سعدات الأمين العام للجبهة والرفيق القائد عاهد أبو غلمى وقيادات أخرى من سجون أخرى سيكونوا أبرز من التحقوا في التفاوض، بحسب ما أورده مركز حنظلة للأسرى.

يذكر أنّ الأسرى كانوا أعلنوا استعدادهم للشروع بإضراب عن الطعام، لاستعادة إنجازاتهم وحقوقهم التي سلبتها إدارة معتقلات الاحتلال، والحفاظ على ما تبقى منها، وكذلك رفضا للإجراءات التنكيلية، بحق الأسرى منذ شهر آب/ أغسطس العام الماضي.