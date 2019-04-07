أكاديمية بمصر تُقدّم تسهيلات للطلبة الفلسطينيين

أكدت الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية في جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، تقديم تسهيلات للطلبة الفلسطينيين.

وأوضحت مصادر محلية، أنه جاء ذلك خلال اجتماع المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة محمد الأزعر، مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مصطفى هديب ونائبه عمرو النحاس، لبحث الشواغل الطلابية والقضايا المتعلقة بالطلبة الفلسطينيين الدارسين في الأكاديمية .

وتضمنت التسهيلات: "معاملة أبناء الجالية الفلسطينية معاملة المصريين في سداد المصروفات بالجنية المصري وفقا للرسوم المرفقة لكل تخصص، وتزويد الطالب بما يفيد ضرورة إقامته لدى الأكاديمية خلال مدة الدراسة، مع العلم أن الإقامة مرتبطة بمدة الدراسة في حال الموافقة عليها من الجهات المعنية".

وشددت المصادر، على ضرورة التزام الطالب بالشروط الآتية: "المدة القانونية للدراسة، ونسبة الحضور، والالتزام بمواعيد الامتحانات وسداد المصروفات في موعدها".

وتناول اللقاء مجموعة قرارات لصالح الطالب الفلسطيني، فيما يتعلق بدراسة تخصصي برنامج الماجستير المهني في إدارة الأعمال MBA، والدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال DPA، باللغتين العربية والإنجليزية.