مصر تُفرج عن 4 صيادين من قطاع غزة

أفرجت السلطات المصرية، مساء اليوم الأحد، عن أربعة صيادين من قطاع غزة، عبر معبر رفح البري جنوب القطاع.

ووفق المصادر المحلية، فقد أفرجت السلطات المصرية عن الصيادين، وهم: "صهيب منير أبو سليمة، مصعب خليل قنن، رأفت خليل قنن، خالد خليل قنن" عبر معبر رفح البري.

اعتقلت البحرية المصرية يوم الثلاثاء (2 إبريل 2019) أربعة صيادين فلسطينيين في عرض بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وصادرت مركبهم.

ويشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، أعلن عن توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة لمسافات مختلفة، تصل لغاية 15 ميلًا بحريًا، بعد أن كان 9 أميال.