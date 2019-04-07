السودان: انقطاع الكهرباء والحكومة تحجب مواقع التواصل الاجتماعي

أعلن مركز التحكم القومي في السودان يوم الأحد، إطفاءً كاملاً للشبكة الرئيسة للكهرباء، ما تسبب في انقطاع الكهرباء في عموم البلاد.

وقال مركز التحكم في تعميم إن "المهندسين والفنيين بدأوا في إعادة تشغيل المحطات المختلفة وتغذية الشبكة لإعادة الكهرباء تدريجياً".

وتعد هذه المرة الثانية في أقل من أسبوعين التي يُسجل فيها إطفاءٌ عام لشبكة الكهرباء.

ومن جهة أخرى، حجبت الحكومة السودانية، ظهر الأحد، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في خطوة تعد الثانية من نوعها منذ اندلاع التظاهرات في 19 ديسمبر(كانون الأول) الماضي.

وفشل السودانيون ظهر الأحد في التواصل عبر مواقع واتساب وفيس بوك وتوتير بسبب حجبها، ولجأ كثيرون لخدمات كسر الحظر الموجودة بالجوالات الحديثة.

وكانت الحكومة السودانية حجبت مواقع التواصل الاجتماعي في المرة الأولى لنحو شهرين، مع اندلاع التظاهرات في عدد من مدن السودان في 19 ديسمبر(كانون الأول) الماضي، قبل أن تلغي الحظر.

ومن جهة أخرى، اعتقلت السلطات الأمنية، الأحد، مدير تحرير صحيفة "الصيحة" السودانية أبو عبيدة عبد الله، من مقر الصحيفة في الخرطوم، واقتادته إلى مكان غير معلوم، حسب شهود عيان.