غانتس يهاجم نتانياهو بشأن ضم مستوطنات الضفة

وصف بيني جانتش رئيس تحالف "أزرق أبيض" في إسرائيل تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ضم مستوطنات الضفة الغربية بأنها "مراوغة انتخابية".

ونقلت الاذاعة العبرية عن جانتس القول :"هذه مراوغة انتخابية لا يصدقها أحد".

وأضاف :"نتنياهو يسعى إلى جمع أصوات من أي مكان ممكن"، واعتبر أن "نتنياهو تجاوز كل الحدود المتاحة في الدفاع عن نفسه إدراكا منه أنه موشك على إنهاء مهام منصبه".

وقال جانتس إن "حزبه يولي أهمية كبيرة للسعي إلى السلام ولكنه لن يفعل أي شيء بصورة أحادية الجانب، وبدون موافقة الشعب".

تجدر الإشارة إلى أن استطلاعات الرأي تشير إلى احتدام المنافسة بين تحالف جانتس وبين حزب ليكود بزعامة نتنياهو، تمهيدا للانتخابات المقررة خلال الأسبوع الجاري.