مركز الميزان يطالب بضرورة انهاء المعوقات كافة أمام مرضى السرطان بغزة

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، مساء الاحد، بضرورة إنهاء المعوقات كافة التي توضع في طريق وصول مرضى السرطان إلى المستشفيات، سواء منحهم التصاريح اللازمة في الوقت المناسب، أو ضمان سهولة ويسر إجراءات التحويل إلى المستشفيات خارج قطاع غزة بما يحمي حياة آلاف المرضى ويحفظ كرامتهم الإنسانية.

كما طالب المركز في بيان وصل فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، قوات الاحتلال الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة ولاسيما منظمة الصحة العالمية، بتعزيز التعاون لتحسين الشروط الصحية والعمل على توفير الأجهزة التشخيصية والعلاجية وأدوية البرامج العلاجية الخاصة بمرضى السرطان بما يحمي حياة المرضى ويخفف من معاناتهم النفسية والجسدية.

ودعا المركز، إلى ضرورة تحييد الحاجات الإنسانية للسكان في قطاع غزة عن الصراعات العسكرية والسياسية، وضمان وفاء الأطراف كافة بالتزاماتها الناشئة عن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ووفقاً للبيانات التي ذكرها المركز فإن عدد حالات السرطان في قطاع غزة بلغ (8515) حالة مرضية، من بينهم (608) أطفال من اجمالي الحالات، فيما بلغ عدد النساء (4705) حالة بما نسبته (55.3%) من اجمالي الحالات المسجلة في قطاع غزة

وفقا لمنظمة الصحة العالمية بلغ عدد طلبات تصاريح المرور المقدمة من مرضى قطاع غزة للوصول إلى العلاج في مستشفيات الضفة الغربية وداخل "إسرائيل" خلال العام الماضي (25897) طلب، كان منها 7326 (28٪) من مرضى الأورام. كما تشير تقارير منظمة الصحة العالمية، إلى أن نسبة الموافقة على تصاريح المرضى للوصول إلى المستشفيات في الضفة وإسرائيل لا تتجاوز 61٪.

وذكر البيان بأن المعاناة النفسية والجسدية لمرضى السرطان في قطاع غزة تتضاعف نتيجة ضعف الإمكانيات والنقص الدائم في المعدات والأجهزة التشخيصية والعقاقير والأدوية ومدخلات تشغيل المعدات الطبية والأجهزة العلاجية، حيث ظل العجز في الأدوية واحد من أبرز التهديدات على حياة المرضى. فقد بلغ متوسط نسبة العجز في الأدوية اللازمة لعلاج مرضى السرطان وأمراض الدم (58%) على امتداد العام 2018، وتتكون هذه الأدوية من (65) صنفاً، الأمر الذي يهدد حياة كثير من المرضى، إذ أنه في غياب صنف من الأدوية المكونة لبرنامج العلاج يفشل البرنامج كله وتصبح مكونات البرنامج الأخرى بلا فاعلية.