"إسرائيل" تسعى للحصول على طائرة "بوينغ".. وهذه مميزاتها

ذكر موقع واللا نيوز العبري مساء اليوم الأحد، بان وزارة الحرب الإسرائيلية تسعى للحصول على طائرة بوينغ من نوع (kc-46) الخاصة بتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود جواً.

وأوضح الموقع العبري، بأن الإدارة الأمريكية ستمنح سلاح الجو لجيش الاحتلال الإسرائيلي مزيداً من القدرات الجوية.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية: "بإن طائرة بوينغ الجديدة ستحسن قدرة سلاح الجو بشكل كبير جداً للوصول إلى الأماكن البعيدة مثل (إيران).

وأشارت إلى أن "إسرائيل" ستحصل على الطائرة الاولي خلال ثلاثة أو اربع سنوات بعد التوقيع على الاتفاق مع شركة بيونغ.

ولفت الموقع العبري، بان الطائرة الواحد يبلغ سعرها 188 مليون دولار، وهي قادرة على حمل 94 طن من الوقود.